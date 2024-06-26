Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.10 sıralarında Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bir adet helikopter sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, havadan da helikopterle müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR