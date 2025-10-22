Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Ağaca Asılı Bir Ceset Bulundu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir tarlada ağaca asılı durumda bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Hamambaşı mevkisinde bir kişi, tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın kimlik tespiti için soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa