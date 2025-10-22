Haberler

Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Ağaca Asılı Bir Ceset Bulundu

Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Ağaca Asılı Bir Ceset Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir tarlada ağaca asılı durumda bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tarlada bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hamambaşı mevkisinde bir kişi, tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın kimlik tespiti için soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yılan hikayesine dönen kooperatif sorunu, faciayla bitti
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yılan hikayesine dönen kooperatif sorunu, faciayla bitti
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.