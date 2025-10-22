Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Ağaca Asılı Bir Ceset Bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tarlada bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hamambaşı mevkisinde bir kişi, tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın kimlik tespiti için soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR