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Diyarbakır'da örtü yangını

Diyarbakır'da örtü yangını
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çitlibahçe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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