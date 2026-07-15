Diyarbakır'da örtü yangını

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çitlibahçe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı