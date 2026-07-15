Diyarbakır'da 15 dönüme yakın ormanlık alan yandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çıkan yangında 15 dönüme yakın ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Dadaş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 15 dönüme yakın ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı