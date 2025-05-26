Diyarbakır Hastane Bahçesinde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır Hastane Bahçesinde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde fren yerine gaza basan bir otomobil, hasta yakınlarından birine çarparak ölümüne neden oldu, diğer bir kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bahçede bekleyen hasta yakınlarından 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki 21 AGD 230 plakalı otomobil, sürücü M.E'nin (52) fren yerine gaza basmasıyla bahçede bulunan Aygül Batmaz (45) ve A.A'ya çarptı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye alındı.

Yaralılardan Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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