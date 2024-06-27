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Diyarbakır Hani ilçesinde anız, ekin ve orman yangını kontrol altına alındı

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız, ekin ve orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız, ekin ve orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, gece 02.00 sularında Hani ilçesi Okur, Çardaklı, Gürbüz köyü ve Sergen köylerinde anız, ekin ve orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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