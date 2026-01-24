Haberler

Dicle'de 1 yılda 6 bin 519 adet kök kenevir ele geçirildi

Dicle Kaymakamlığı, 2025 yılında gerçekleştirilen narkotik operasyonları kapsamında 6.519 kök kenevir bitkisi ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini duyurdu. Toplamda 35 narkotik olayı aydınlatıldı.

Diyarbakır'da Dicle Kaymakamlığı, 2025 yılında ilçe genelinde yapılan narkotik ve terörle mücadele çalışmalarının verilerini paylaştı.

Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Dicle İlçe genelinde 2025 yılında yapılan narkotik operasyonları soncunda 6 bin 519 kök kenevir bitkisi, 24.744 gram kubar esrar, 1 adet lyrica, 4 adet ecstasy, 0,78 gram metamfetamin, 25.240 gram skunk ele geçirildi. 2025 yılı içerisinde Dicle genelinde toplamda 35 narkotik olayı meydana geldi. Yapılan söz konusu narkotik olayların tamamı aydınlatıldı. 2025 yılı içerisinde Dicle genelinde toplamda devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik 22 olay meydana geldi" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
