Diyarbakır'da örtü yangını

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerine söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Tepebaşı Mahallesi ve Nohutlu ile Altıntaş mezraları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuruyan otların etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların katılımıyla yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı