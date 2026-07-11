Haberler

Diyarbakır'da örtü yangını

Diyarbakır'da örtü yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını, kuruyan otların etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar yangını söndürmek için çalışıyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerine söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Tepebaşı Mahallesi ve Nohutlu ile Altıntaş mezraları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuruyan otların etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların katılımıyla yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı, 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar