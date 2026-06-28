Haberler

Dicle'de ağaçlık alanda yangın

Dicle'de ağaçlık alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Küpetaşı mezrasında henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay Dicle ilçesi Küpetaşı mezrasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı

İYİ Parti’nin mitinginde sürpriz isim!
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar

Devlet desteğiyle başladı, şimdi 600 bin lira kazanıyor
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar