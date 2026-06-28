Dicle'de ağaçlık alanda yangın

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay Dicle ilçesi Küpetaşı mezrasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı