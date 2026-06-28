Dicle'de ağaçlık alanda yangın
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Küpetaşı mezrasında henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay Dicle ilçesi Küpetaşı mezrasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı