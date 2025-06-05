Diyarbakır'daki Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır'daki Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Soruşturma Başlatıldı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki yangında anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi, yangının elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Diyarbakır'daki yangına ilişkin başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki yangında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Yangında hayatını kaybeden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep Çavdar'ın 'cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. 13 yaralının tedavileri ise kentteki hastanelerde devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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