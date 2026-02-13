Diyarbakır merkezli masaj salonu operasyonu Samsun'a uzandı: 2 gözaltı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen masaj salonu operasyonunda Samsun'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, kadın şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır merkezli soruşturma çerçevesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun'da çalışma yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 gün önce Samsun'da 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden SEGBİS aracılığıyla Diyarbakır Adliyesi'ne bağlanarak ifade verdi. Mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken, kadın şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAMSUN