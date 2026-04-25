Diyarbakır'daki boğulma olayında akılalmaz görüntü: Bot dakikalarca kendi etrafında dönmüş

Diyarbakır'daki boğulma olayında akılalmaz görüntü: Bot dakikalarca kendi etrafında dönmüş
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Fırat Nehri'nde botun ani manevra yapması sonucu suya bir kişinin boğulduğu olayın ardından, botun kendi etrafında dakikalarca döndüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Fırat Nehri'nde botun ani manevra yapması sonucu suya bir kişinin boğulduğu olayın ardından, botun kendi etrafında dakikalarca döndüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Geçiköy Mahallesi'nde ailesiyle pikniğe gelen Mehmet Aslan (51), eve dönecekleri vakit unuttuğu eşyasını almak için oğluyla birlikte piknik yaptığı alana geri döndü. Botuyla Fırat Nehri'nin karşı kıyısına geçmeye çalışan Aslan ve oğlu, botun ani manevrası sonucu dengesini kaybederek nehre düştü. Aslan, başına aldığı darbe sonucu kaybolurken, oğlu yüzerek kıyayı ulaştı. Çevredekiler, teknelerle kurtarma çalışmasında bulunurken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma sualtı arama, itfaiye dalgıç, sağlık, AFAD ile gönüllü ekipler Diyarbakır Hunter Team Sportif Olta Balıkçılar gurubu ve çevredeki balıkçılar dron ve tekneleriyle arama çalışmalarına katıldı. Aramalar sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay anı bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde botun Fırat Nehri üzerinde ilerlediği başka bir botun ise kendi etrafında dakikalarca döndüğü görüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
