Diyarbakır'daki 13 Katlı Binada Yangın: Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Diyarbakır'daki yangında can pazarı: Mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Yangından 3'ü ağır 17 kişi etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında mahsur kalan bir kız çocuğu daha kurtarıldı. Tahliye ve yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 13 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sepetli vinç yardımı ile binada mahsur kalanları tahliye çalışması gerçekleştirdi. Tahliye sırasında binada mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Çocuk, teslim edildiği sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

3'ü ağır olmak üzere 17 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken yangın söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor.