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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziye dönüşünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da taziye dönüşü 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlarından ikisinin taziye dönüşünde bulunduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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