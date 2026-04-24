Diyarbakır'da zincirleme kaza: Bir araç takla attı, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden biri takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Bağlar ilçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden biri takla atarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

