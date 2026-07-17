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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da tır ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. İki otomobil ve bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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