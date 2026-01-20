Diyarbakır'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin karıştığı kazada, sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaza, Karababa-Dilaver köprüsü, Tilver köyü yol güzergahında meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
