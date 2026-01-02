Haberler

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah 03.00 sıralarında ilçenin Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde Hatay'dan Van'a giden 65 ADD 803 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
