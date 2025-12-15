Yolcu minibüsü şarampolde asılı kaldı, faciadan dönüldü

Diyarbakır'da yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde asılı kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, faciadan dönüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Kulp arasında meydana geldi. Yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmadan asılı kaldı. Aracın içindeki vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atarken, asılı kalan araç, halat yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda faciadan dönülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR