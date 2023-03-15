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Diyarbakır'da yıldırım anayola düştü

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da sağanakla birlikte Kayapanır ilçesinde yolun ortasına yıldırım düştü.

Diyarbakır'da sağanakla birlikte Kayapanır ilçesinde yolun ortasına yıldırım düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Diyarbakır'da sağanak öğle saatlerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiye ile dışarı çıktı, kimisi saçakların altına sığındı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı. Merkez Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerindeki Mahabat Bulvarı'nda ise bir vatandaş, evinin balkonundan sağanağı çekerken yolun ortasına yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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