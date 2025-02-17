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Diyarbakır'da Yayaya Çarpan Sürücü Darp Edildi

Diyarbakır'da Yayaya Çarpan Sürücü Darp Edildi
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarpan sürücü, çevredeki esnaf tarafından darp edildi. Olay sonrası sağlık durumu iyi olan sürücü ve yaralı kadına müdahale edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yayaya çarpan sürücü, çevredeki esnaf tarafından darp edildi.

Diyarbakır-Elazığ yolu Galericiler Sitesi karşında 21 DB 021 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan sürücü ile çevredeki esnaf arasında ise tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü, bir grup esnaf tarafından darp edildi. Sürücü, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Sürücü ve yaralı kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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