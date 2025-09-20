Haberler

Diyarbakır'da Yangın Tüpüyle Yangın Söndürüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kaportasından duman yükselen otomobil, yangın tüpü ile söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kaportasından duman yükselen otomobil, alev almadan yangın tüpüyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Medya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kaportasından duman yükselen otomobilin sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Sürücü ve çevredekiler, yangın tüpüyle müdahalede bulunarak yangını büyümeden söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
