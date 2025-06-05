Diyarbakır'da Yangın: Mahsur Kalan Bebek Kurtarıldı

Diyarbakır'da Yangın: Mahsur Kalan Bebek Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yangın sonrası 17 kişi dumandan etkilendi, tahliye ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan bir bebek daha kurtarıldı. Tahliye ve yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki 13 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sepetli vinç yardımı ile binada mahsur kalanları tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Tahliye sırasında binada mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Bebek, teslim edildiği sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

3'ü ağır olmak üzere 17 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, yangını söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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