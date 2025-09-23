Diyarbakır'da Yangın: 4 Kişi Etkilendi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, diğer 2 kişi ayakta tedavi edildi.
Diyarbakır'da bir evde yangın çıktı. 4 kişinin etkilendiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırılırken 2 kişi de ambulansta ayakta tedavi edildi.
Yangın neden ile ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa