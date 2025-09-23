Diyarbakır'da Yangın: 4 Kişi Etkilendi

Diyarbakır'da bir evde yangın çıktı. 4 kişinin etkilendiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırılırken 2 kişi de ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangın neden ile ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR