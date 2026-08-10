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Diyarbakır'da vatandaşlara saldıran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Diyarbakır'da vatandaşlara saldıran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Diyarbakır'da 'Kuçe Amed' oluşumu adına hareket eden şüpheliler, uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle 2 vatandaşı darbetti. Operasyonla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest kaldı.

Diyarbakır'da vatandaşları darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır'da 'uyuşturucuyla mücadele' adı altında 'Kuçe Amed' isimli oluşumun çağrısıyla düzenlenen eylemde 2 vatandaşa saldıran şüphelilerin tutuklandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "07.08.2026 tarihinde Bağlar ilçesi Batıkent boş arazide Kuçe Amed isimli oluşum içinde hareket eden şahısların 'sözde' uyuşturucu ve fuhuşla mücadele adı altında kimlik kontrolü ve cezalandırma eylemleri gerçekleştirmeye çalıştıkları görülmüş, bahse konu gruba gerekli ikazlar yapılarak, dağılmaları sağlanmıştır. Dağılımlar esnasında bahse konu gruptan ayrılan şahıslar tarafından boş arazide alkol aldıklarını iddia ettikleri 2 vatandaşımıza karşı darp eylemi gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın yaralanmasına neden olan 6 şahıs 09.08.2026 günü sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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