Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 50 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 50 Kişi Tutuklandı
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Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı. Mayıs ayında 497 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'da Mayıs ayında 50 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Mayıs ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 497 şüpheliden 50'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 497 şüpheli yakalandı.

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 50 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 58 kilo 367 gram skank maddesi, 5 Kilo 626 gram esrar ve türevleri, 93 kilo 366 gram metamfetamin maddesi, bin 14 adet sentetik ecza maddesi, 939 gram kokain maddesi, 338 adet ecstasy maddesi, 45 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) hammaddesi, 6 gram eroin maddesi ve 62 bin 488 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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