Diyarbakır'da 25 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen jandarma operasyonlarında 25 kilo esrar maddesi ve 115 adet Lyrica hap ele geçirildi. 19 olayın yaşandığı operasyonlarda 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 19 olay meydana gelirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 25 kilo esrar maddesi, 115 adet Lyrica hap ele geçirildi. - DİYARBAKIR
