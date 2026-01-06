Haberler

Sağlık ekipleri jandarma eşliğinde 1,5 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı

Sağlık ekipleri jandarma eşliğinde 1,5 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kar yağışı ve kapalı yollar nedeniyle UMKE ekibi, 1,5 kilometrelik zorlu bir yürüyüşle hasta Ş.A.'ya ulaştı. Sağlık ekipleri, jandarmayla koordineli çalışarak hastaya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Diyarbakır'da UMKE ekibi, jandarmayla birlikte 1,5 kilometrelik zorlu yolu yürüyerek hastaya ulaştı.

Lice ilçesi Kıyı Mahallesi'nde onkoloji takipli ve genel vücut ağrısı şikayeti bulunan 63 yaşındaki Ş.A. için Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ne ambulans talebi ulaştı. Kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olması üzerine Hani 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi ile UMKE ekibi, eş zamanlı olarak görevlendirildi. Sağlık personeli, jandarma ekipleriyle koordineli şekilde hareket ederek 1,5 kilometrelik karlı yolu yürüyerek aştı.

İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan hasta, önce Lice Halis Toprak Vakfı Hastanesi'ne, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde dahi vatandaşların sağlık hizmetine erişimini aksatmamak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Karla kapalı yollar, tipi ya da coğrafi zorluklar engel olmadığını vurgulayan Asiltürk, "UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerimizin koordineli çalışması sayesinde en zor koşullarda bile hastalarımıza ulaşıyoruz. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi

Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi! Detaylar korkunç
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

Maduro'nun yerine gelen Rodriguez gerçekte kimdir?
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu