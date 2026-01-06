Sağlık ekipleri jandarma eşliğinde 1,5 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı

Diyarbakır'da UMKE ekibi, jandarmayla birlikte 1,5 kilometrelik zorlu yolu yürüyerek hastaya ulaştı.

Lice ilçesi Kıyı Mahallesi'nde onkoloji takipli ve genel vücut ağrısı şikayeti bulunan 63 yaşındaki Ş.A. için Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ne ambulans talebi ulaştı. Kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olması üzerine Hani 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi ile UMKE ekibi, eş zamanlı olarak görevlendirildi. Sağlık personeli, jandarma ekipleriyle koordineli şekilde hareket ederek 1,5 kilometrelik karlı yolu yürüyerek aştı.

İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan hasta, önce Lice Halis Toprak Vakfı Hastanesi'ne, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde dahi vatandaşların sağlık hizmetine erişimini aksatmamak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Karla kapalı yollar, tipi ya da coğrafi zorluklar engel olmadığını vurgulayan Asiltürk, "UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerimizin koordineli çalışması sayesinde en zor koşullarda bile hastalarımıza ulaşıyoruz. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR