Diyarbakır'da üç kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı Diyarbakır-Elazığ kara yolunda yolda çalışma yapan işçilerden 3'ünün ölümüne sebep olan sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır'da üç kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ kara yolunda yolda çalışma yapan işçilerden 3'ünün ölümüne sebep olan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çimenler Mahallesi Diyarbakır- Elazığ karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Bilal Ç., yolda çalışma yapmak için hazırlık yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye çarptı.

Kazada, işçilerden Ahmet Özkişi, Mehmet Duran ve Murat Fidan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Şahin Güneri ise, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurum Grup Başkanlığına götürüldü.

Sürücü Bilal Ç., gözaltına alınarak Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.