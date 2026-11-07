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Diyarbakır'da traktör park halindeki otomobile çarptı, güvenlik kamerası kaydetti

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Diyarbakır'da traktör park halindeki otomobile çarptı, güvenlik kamerası kaydetti Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da traktör park halindeki otomobile çarptı, güvenlik kamerası kaydetti
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, park halindeki otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasarlı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde traktörün park halindeki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesi'nde sürücüsünü direksiyon hakimiyeti kaybettiği traktör, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarlı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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