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Diyarbakır'da traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'da traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay Çınar ilçesi eski Derik yolu üzerinde meydana geldi. Traktör ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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