Diyarbakır'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada Gülistan Dağtekin (54) hayatını kaybederken, İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, Dağtekin'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - DİYARBAKIR