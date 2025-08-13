Diyarbakır'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Gülistan Dağtekin hayatını kaybederken, İ.B. isimli bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada Gülistan Dağtekin (54) hayatını kaybederken, İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, Dağtekin'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede

Aşk haberleri sonrası Bodrum'da dünyaca ünlü isimle buluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.