Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Diyarbakır - Batman Yolu TRT Kavşağında sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
