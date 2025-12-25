Haberler

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza sonrası karışan taraflar arasında çıkan tartışma polis müdahalesi ile engellendi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobilin çarptığı yayaya ağır yaralandı. Kazaya karışan ve başka sürücünün atışması, polisin araya girmesiyle büyümeden engellendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda 01 PN 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafik sıkışması üzerine kazaya karışan sürücü, başka bir sürücü ve tarafların yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Birbirinin üzerine yürüyen taraflar, polisin araya girmesiyle büyümeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
