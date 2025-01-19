Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hafif ticari araç ve iki otomobilin yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Merkez Sur ilçesi kırsal Kumluçat Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kontrolünden çıkan hafif ticari araç ve iki otomobil tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR