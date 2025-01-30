1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Urfa yolu üzeri 15 Temmuz Şehitleri Parkı önünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa yolu üzeri 15 Temmuz Şehitleri Parkı önünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa yolu üzeri 15 Temmuz Şehitleri önünde suratlı gelen 06 BLL 078 plakalı araç refüjdeki demir bariyerleri aşarak karşı yönden gelen 23 BA 894 ve 21 ADN 870 plakalı araçlara çarptı. Kazada 06 BLL 078 plakalı araçta isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kazaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları çıkaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti.

Yolun tek şeride düşürmesinden dolayı trafikte yoğunluk yaşandı. Karayolları ekipleri demir korkulukları temizledi ve onarma işlemleri yaptı. Araçlar olay yerine gelen çekiciler ile kaldırılarak trafik normale döndü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını açıkça belli etti
img

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
img

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak Skriniar göndermesi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.