Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 8 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.T.'nin kullandığı otomobil, kırsal Kömürcüler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DİYARBAKIR