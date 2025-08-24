Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 8 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.T.'nin kullandığı otomobil, kırsal Kömürcüler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon

Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.