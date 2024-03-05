Diyarbakır'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bağlar ilçesi Kolludere Mahallesi istikametinden Alankoz Mahallesi istikametine seyir halinde olan 21 ACV 842 plakalı kamyonet yolun solundaki tarlaya dönmek isterken karşı yönden gelen 21 ADF 070 plakalı otomobilin yandan çarparak takla atması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan sürücü R.K. ve yolcu M.K., kamyonette bulunan sürücü C.D. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma trafik ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR