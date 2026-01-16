Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesinde 500 Evler Semtinde meydana geldi. Transit ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan transit refüje çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR