Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'da eski Siverek yolunda meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza eski Siverek yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

