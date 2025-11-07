Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da süratle ilerleyen bir araç, önündeki aracı biçti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aşırı hızla ilerlerken önündeki aracı fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR