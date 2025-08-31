Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak bariyer ve direğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Siverek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak önce bariyerlere daldı, ardından da direğe çarpıp durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin ve vatandaşların da yardımı ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR