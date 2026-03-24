Diyarbakır'da otomobil refüje çıkıp direğe çarptı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp elektrik direğine çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı