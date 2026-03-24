Diyarbakır'da otomobil refüje çıkıp direğe çarptı: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp elektrik direğine çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı