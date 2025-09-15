Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'da otomobilin transite arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, transite arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR