Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karpuzlu Mahallesi Yukarı Gedicik Küme Evleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 yaralıdan birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneneye sevk edildi. Ölen şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç'un zor anları: Yüzlerce kişi gözünün içine baka baka 'Sadettin Saran' tezahüratı yaptı

Tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Koca Ali Koç'un düştüğü hale bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil durum ilan edilen ABD'nin başkentinde 3 binden fazla kişi tutuklandı

Acil durum ilan edilen başkentte tutuklu sayısı binleri buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.