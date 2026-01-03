Haberler

Diyarbakır'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza

Diyarbakır'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, kentteki güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek ceza uygulandı. Emniyet, ceza uygulamalarının kesintisiz süreceğini bildirdi.

Diyarbakır'da trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, KGYS ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kentte trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin koruması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla yapılan çalışmalarda; hatalı park eden, makas atan, yaya geçidi ihlali yapan, kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, kask kullanmayan ve emniyet Kemeri kullanmayan, sürücülere trafik cezası uygulandı.

Denetimlerin KGYS kameraları aracılığıyla yapılan tespitler üzerinden de etkin olarak yürütülmekte olup, mal ve can güvenliğine yönelik çalışmaların 7/24 esasına göre kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü