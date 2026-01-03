Diyarbakır'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza

Diyarbakır'da trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, KGYS ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kentte trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin koruması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla yapılan çalışmalarda; hatalı park eden, makas atan, yaya geçidi ihlali yapan, kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, kask kullanmayan ve emniyet Kemeri kullanmayan, sürücülere trafik cezası uygulandı.

Denetimlerin KGYS kameraları aracılığıyla yapılan tespitler üzerinden de etkin olarak yürütülmekte olup, mal ve can güvenliğine yönelik çalışmaların 7/24 esasına göre kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi. - DİYARBAKIR