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Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye büyük ceza

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Diyarbakır’da trafiği tehlikeye soktukları belirlenen sürücülere ehliyetlerinin geri alınması, araçlarının trafikten men edilmesi ve para cezası işlemleri uygulandı.

Diyarbakır'da trafiği tehlikeye soktukları belirlenen sürücülere ehliyetlerinin geri alınması, araçlarının trafikten men edilmesi ve para cezası işlemleri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz genelinde son bir hafta içerisinde, İhbar Otomasyon Sistemi ve sosyal medya üzerinden gelen makas atma ihbarları üzerine Sivil Trafik ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, makas attığı tespit edilen 3 farklı araç ve sürücüsüne; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; makas atma (Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek - 46/2-g), maddesi uyarınca sürücülere toplam 276 bin TL Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınmış, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edilmiştir. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz güvenli bir trafik akışının sağlanması adına kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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