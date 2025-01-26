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Diyarbakır'da Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde preslenmiş hurdalardan yangın çıktığı bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde preslenmiş hurdalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Yolboyu Pirinçlik Mahallesi Siverek yolu mevkisinde seyir halindeki tırın dorsesinde preslenmiş hurdalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü tırı yol kenarına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır dorseden söküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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