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Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Tır şarampole devrildi: 1 yaralı
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Diyarbakır-Mardin kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi.

Diyarbakır-Mardin kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Diyarbakır Mardin karayolu Aşağıkonak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 47 ACB 233 plakalı tır, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, il müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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