Diyarbakır'da Tır Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir tırın devrilip yanması sonucu sürücüsü hafif yaralandı. Olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaza sonrası yanan tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Oğlaklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarına devrilerek alev aldı. Sürücü, hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
